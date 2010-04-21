В Україні відбулася презентація нової 100-доларової банкноти

В Україні відбулася презентація 100-доларової банкноти нового зразка.

Як передає кореспондент УНІАН, оновлена 100-доларова банкнота, поряд із ефективними засобами захисту, які використані в старих купюрах, має два нові вдосконалені елементи захисту: тривимірну захисну стрічку та дзвоник у чорнильниці.

Синя тривимірна захисна стрічка на лицьовій стороні 100-доларової банкноти містить зображення дзвоників та цифр 100, що рухаються, перетворюючись з одного на інше при нахилянні банкноти. Дзвоник у чорнильниці на лицьовій стороні банкноти - ще один новий елемент захисту. Якщо нахиляти банкноту, то дзвоник змінює колір із мідного на зелений, при цьому виникає ефект його появи та зникання на тлі чорнильниці мідного кольору.

100-доларові банкноти нового зразка мають три ефективні елементи захисту, застосовані в купюрах старого зразка: водяний знак у вигляді портрета Бенджаміна Франкліна, захисну нитку та цифру 100, що змінює колір.

На новій 100-допаровій банкноті також зображено американські символи свободи, а саме: цитати з Декларації незалежності та перо, яким підписали цей історичний документ. Обидва символи розміщено праворуч від портрета на лицьовій стороні банкноти.

На звороті банкноти можна побачити віньєтку із зображенням задньої частини будівлі Індепенденс-Холу. Віньєтку на звороті банкноти та портрет на її лицьовій стороні було збільшено, а овал, який раніше оточував обидва зображення, - усунуто.

Нову 100-доларову банкноту буде введено в обіг 10 лютого 2011 року.