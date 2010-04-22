Євро дешевшає щодо японської валюти

Курс євро залишається стабільним в парі з доларом з ранку в четвер і дешевшає щодо японської єни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Очікування, що президент США Барак Обама закличе до посилення фінансового регулювання, приводять до підвищення попиту на більш безпечні активи.

Вартість євро не змінилася до 9:00 у четвер у порівнянні з підсумковим котируванням на закриття торгів у Нью-Йорку 21 квітня і склала 1,3390 долара за євро.

Курс євро до єни опустився до цього часу до 124,34 єни за євро проти 124,77 єни за євро за підсумками попередньої сесії.

Долар в парі з японською нацвалютою подешевшав з 93,19 єни за долар до 92,86 єни за долар.

Очікується, що президент США Барак Обама оголосить у четвер, що для захисту американської економіки від "ризикованих рішень" Уолл-стріт необхідно нове регулювання фінансової галузі.

"Ринки побоюються заяв Обами щодо нового регулювання фінансової галузі. Настрої схиляються до відмови від ризику", - стверджує директор валютного підрозділу Credit Agricole Corporate and Investment Bank у Токіо Юдзі Саїто. За його словами, це сприятлива ситуація для єни і долара.

Євро залишається біля мінімуму двох тижнів у парі з доларом на побоюваннях, що фінансова підтримка Греції не допоможе країні подолати боргову і бюджетну кризу.