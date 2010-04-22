Курс долара у банках підвищився – 7,91/7,93 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 21 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився порівняно з 21 квітня і сьогодні складає 10,56/10,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,48-10,61 грн./євро, з продажу - в межах 10,63-10,72 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 21 квітня підвищився на 0,2% і сьогодні складає 0,2657/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2705 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,91 грн./дол., продажу - 7,93 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився відучора і сьогодні складає 10,57/10,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,48-10,61 грн./євро, з продажу - в межах 10,64-10,72 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 21 квітня підвищився на 0,5% і сьогодні складає 0,2666 грн./рубль, курс продажу не змінився - 0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,90/7,921 грн., євро - 10,53/10,65 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,89/7,93 грн., євро - 10,45/10,75 грн., рубль - 0,2650/0,2750 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,50/10,66 грн., рубль - 0,2660/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 22 квітня, такий: гривні до долара США - 7,926, до євро - 10,59944, до російського рубля - 0,27246.