Міжбанк: торги по долару відкрились 7,9185/7,9265 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися - 0,2719/0,2722 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,6225/10,6370 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися - 1,3416/1,3418 дол./євро (середа, 21 квітня, - 1,3434/1,3436 дол./євро).

У середу, 21 квітня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,9250 грн./дол.