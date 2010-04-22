Тігіпко візьме участь у зборах ВБ та МВФ

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на чолі української делегації найближчим часом має намір вилетіти у Вашингтон для участі в щорічних зборах Всесвітнього банку і Міжнародного валютного фонду.

Як повідомила УНІАН прес-служба віце-прем'єра, під час візиту українська сторона має намір обговорити умови для реалізації нової програми співпраці з МВФ.

"Переговорний процес буде нелегким. Ключове наше завдання на цьому етапі - переконати Раду директорів Фонду в реалістичності бюджету України на 2010 рік", - заявив С. ТІГІПКО напередодні візиту.

Як повідомляв УНІАН, уряд України підготував проект бюджету на 2010 рік, погодивши основні параметри з МВФ.

У документ закладено: зростання ВВП повинне скласти 3,7%, номінальний ВВП - 1 трлн. 083 млрд. грн., очікувана інфляція - 13,1% (грудень до грудня) і 12,2% в середньорічному розрахунку. Дефіцит бюджету має бути не більше 6% ВВП.

Україна очікує від МВФ 12 млрд. доларів протягом 2,5 року для реалізації нової програми співпраці.