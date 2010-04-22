Банк Росії: курс долара з 23 квітня зріс

Офіційний курс долара з 23 квітня виріс на 3,82 копійки - до 29,1288 рубля, курс євро знизився на 5,06 копійок - до 39,0413 рубля, свідчать дані ЦБ, повідомляють у Росйському інформаційному агентстві «Новости».

Вартість бівалютного кошика, розрахована за офіційним курсом на п'ятницю, не змінилася і становить 33,59 рубля, як і напередодні.