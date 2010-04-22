Міжбанк закрився підвищенням котирувань

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9250 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9240/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2722 грн./рубль, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2721/0,2722 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2717/0,2718 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся й становив 29,169 рублів за долар (+0,049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3416/1,3418 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3347/1,3349 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6225/10,6370 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6155/10,6225 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5725/10,5785 грн./євро.