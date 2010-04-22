Тігіпко відбув до Вашингтона для участі у переговорах із МВФ

Офіційна делегація України на чолі з віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ сьогодні відбула до Вашингтона для участі у Весняних зборах керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду, які відбудуться 24-25 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Під час офіційного візиту до США заплановано зустрічі С.ТІГІПКА з керівництвом МВФ, Світового банку, представниками американських ділових кіл та засобами масової інформації.

Під час зустрічей обговорюватимуться питання подальшого співробітництва України та МВФ у рамках нової програми stand-by і перспективи залучення коштів за проектами Світового банку.

На думку віце-прем’єр-міністра, який є Керуючим від України у Світовому банку, продовження співпраці з МВФ та Світовим банком надзвичайно важливе для України, оскільки стане позитивним сигналом міжнародним інвесторам.

Також С.ТІГІПКО під час візиту до Вашингтона проведе ряд важливих двосторонніх зустрічей, під час яких розглядатиметься питання поглиблення подальшої співпраці між Україною та США, зазначили в Кабміні.