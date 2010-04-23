Котирування ф'ючерсів на нафту закрилися майже без змін

Ф`ючерси на сиру нафту у четвер закрилися майже без змін. Спочатку ф`ючерси впали на тлі побоювань щодо зростаючого боргу Греції, але потім зуміли відновити втрачені позиції, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування червневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 2 центи до 83,70 долара за баррель.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 4 центи до 85,74 долара за баррель.

Раніше в ході торгів котирування червневих ф`ючерсів на нафту впали до мінімуму 81,73 долара за баррель. Інвестори почали виходити з ризикованих активів після того, як статистичне бюро Євросоюзу повідомило, що дефіцит бюджету Греції в 2009 році виявився вищим, ніж країна повідомила раніше.

Ринок нафти популярний серед інвесторів, які прагнуть з вигодою скористатися відновленням світової економіки. Проте податково-бюджетна криза в Греції підірвала віру в економічне зростання Європи. Особливо це посилиться, якщо Міжнародний валютний фонд і ЄС будуть змушені надати фінансову допомогу Греції. На якомусь етапі торгів у четвер євро досяг проти долара США майже річного мінімуму на рівні 1,3257 долара.

Проте мисливці за прибутком швидко включилися в торги і на більшості ринків в другій половині дня спостерігалося відновлення. Індекс S&P 500, що відстежується на ринку нафти як індикатор настроїв інвесторів, на момент написання матеріалу торгувався з пониженням на 0,2% по 1203,56 пункту, піднявшись з досягнутого раніше значення 1190,18 пункту.