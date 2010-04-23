Міжбанк відкрився зниженням

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9260 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2708/0,2711 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5005/10,5145 грн./євро, повідомляє фінансова компанія «ІнтеБбізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3262/1,3264 дол./євро (четвер, 22 квітня, - 1,3416/1,3418 дол./євро).

У четвер, 22 квітня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою американської валюти по курсу 7,925 грн./дол.