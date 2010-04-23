Уряд придумав, як скоротити дефіцит бюджету

Кабінет міністрів України має намір скоротити дефіцит державного бюджету в 2010 році приблизно на 0,6%.

Про це УНІАН повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Дефіцит державного сектору управління – 5%. А що стосується «Нафтогазу», то, враховуючи, що впродовж чотирьох місяців ми давали їм дотацію, то дефіцит залишається десь приблизно 0,37%. Зараз ми саме уточнюємо цифри… Отже дефіцит бюджету знижується десь на 0,6 пункту», - сказав він.

Він також повідомив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів був детально розглянутий проект держбюджету на 2010 рік, і він вимагає ще деякого доопрацювання для подання на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, в урядовому проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік передбачений дефіцит бюджету у розмірі 6% ВВП.

22 квітня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ заявив, що уряд ставить завдання знизити дефіцит державного бюджету в 2010 році до рівня 5% ВВП.