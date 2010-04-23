Дефіцит платіжного балансу України скоротився в 7,8 раза

Дефіцит платіжного балансу України в I кварталі ц.р., в порівнянні з відповідним періодом 2009 року (5 млрд. 225 млн. дол.), скоротився в 7,8 раза – до 0,673 млрд. дол.

Про це йдеться в обнародуваних на сайті Національного банку України даних про платіжний баланс.

За даними НБУ, за січень-березень 2010 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 69 млн. дол. (у січні-березні 2009 року дефіцит поточного рахунку складав 654 млн. дол.), що обумовлене скороченням негативного сальдо торгівлі товарами і послугами (до 528 млн. дол. проти 780 млн. дол. за I квартал 2009 року). Крім того у зв`язку зі скороченням процентних виплат за інвестиціями негативне сальдо доходів зменшилося більш ніж в 2 рази.

У березні 2010 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 239 млн. дол. проти 392 млн. дол. в березні 2009 року.

За січень-березень 2010 року негативне сальдо фінансового рахунку платіжного балансу склало 604 млн. дол., що майже в 8 разів менше, ніж за відповідний період 2009 року (4,7 млрд. дол.). За підсумками березня 2010 року зафіксовано позитивне сальдо по фінансовому рахунку – 1,271 млрд. дол. проти негативного – 897 млн. дол. в березні 2009 року.

Обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій в Україну в I кварталі 2010 року клали 977 млн. дол., що всього на 11% більше, ніж у відповідному періоді минулого року (883 млн. дол.). При цьому за підсумками березня 2010 року обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій до України склали 508 млн. дол. проти 275 млн. дол. в березні 2009 року.

Негативне сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектора в I кварталі склало 1,2 млн. дол., що на 22% менше, ніж в I кварталі минулого року (1,6 млрд. дол.).

Довідка УНІАН. Загальний дефіцит платіжного балансу України за 2009 рік склав 13,726 млрд. дол.