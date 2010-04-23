Міжбанк закрився на рівні 7,9245/7,9255 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9260 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9255 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9245/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:30 Національний банк України оголосив про придбання доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2708/0,2711 грн./рубль, до 12:00 ціни зросли до 0,2713/0,2714 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2716/0,2717 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,21 рублів за долар (+0,041).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3262/1,3264 дол./євро, а до 14:45 зросли до 1,3300/1,3302 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5005/10,5145 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5410/10,5485 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,5725/10,5785 грн./євро.