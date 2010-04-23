Мінфін має намір випустити єврооблігації

У середині червня

Міністерство фінансів України розглядає можливість проведення публічного розміщення єврооблігацій у середині червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ сьогодні журналістам.

“Вихід на публічний ринок можливий у середині червня”, - сказав А.КРАВЕЦЬ.

При цьому він не уточнив обсяг випуску і терміни обороту облігацій. У теж час, на думку А.КРАВЦЯ, доцільно проводити випуск єврооблігацій терміном 10 років, номінованих в доларах США. Щодо вартості залучення ресурсів А.КРАВЕЦ відзначив, що, швидше за все, вона буде нижча 8%.

Також А.КРАВЕЦЬ не виключив можливість проведення Міністерством фінансів закритого розміщення єврооблігацій до середини червня, і повідомив, що вже зараз ведуться переговори з поряд крупних європейських банків.

«Зараз ведуться переговори з великою кількістю банків», - сказав замміністра фінансів.

Нагадаємо, 18 березня ц.р. А.КРАВЕЦЬ повідомляв, що Міністерство фінансів не виключає, що публічний випуск євробондів України може відбутися в травні-червні поточного року.

За його словами, двома найважливішими передумовами виходу на зовнішній ринок є ухвалення реалістичного бюджету на поточний рік і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Мінфіні також заявляють, що останнє поліпшення рейтингів України міжнародними рейтинговими агентствами є хорошою передумовою для формування прийнятної ціни на запозичення України.