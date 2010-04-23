Уряд планує знизити ставку ПДВ до 17%

Уряд планує знизити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 17%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на XII з`їзді Партії регіонів, який проходить в Києві.

За його словами, нинішній стан економіки не дозволяє зменшувати податки і збори.

В той же час Президент відзначив, що це потрібно робити, щоб максимально спростити умови ведення бізнесу, звільнити його від надмірного податкового навантаження.

«І ми це зробимо... у найближчій перспективі», - сказав Президент, відзначивши, що планується знизити ПДВ з 20 до 17%.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня ц.р. народні депутати України Олег ЛЯШКО, Іван КИРИЛЕНКО і Олександр СТЕШЕНКО (БЮТ) зареєстрували в парламенті законопроект, яким пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 17%.