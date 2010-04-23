Функцію адміністрування єдиного соцвнеску слід передати ДПАУ

Функцію адміністрування єдиного соціального внеску, який заплановано ввести в 2010 році, логічно передати Державній податковій адміністрації України (ДПАУ), оскільки база даних для нарахування за фондами державного соціального страхування співпадає з базою для нарахування податку з доходів фізичних осіб, що її має ДПАУ.

Таку думку висловила кореспондентові УНІАН експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра БЕТЛІЙ, коментуючи сьогоднішню заяву міністра праці і соціальної політики Василя НАДРАГИ про необхідність ввести єдиний соціальний внесок в 2010 р.

За її словами, адмініструванням даного внеску в різних країнах займаються різні відомства. В Україні, швидше за все, цю функцію буде перекладено на Пенсійний фонд. Проте база даних ДПАУ з податку на прибуток фізосіб є більш оптимальною для цього.

Також експерт відзначила, що ініціатива ввести єдиний соціальний внесок значно спростить порядок сплати соціальних внесків для юридичних осіб. Разом з тим, О.БЕТЛІЙ нагадала, що на сьогодні немає єдиного підходу до питання уніфікації нарахування соціальних внесків, зокрема щодо можливих органів його адміністрування.