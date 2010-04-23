Зміни до держбюджету можуть внести у вересні

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що вже з вересня уряд зможе запропонувати зміни до державного бюджету у зв’язку з покращенням економічної ситуації в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після ХІІ з’їзду Партії регіонів.

М.АЗАРОВ повідомив, що зараз уряд завершує технічну роботу над проектом державного бюджету на поточний рік, і найближчим часом документ буде внесено на розгляд парламенту.

За його словами, у проекті передбачено дефіцит держбюджету на рівні практично 5%, враховані положення закону про підвищення соціальних стандартів, а також бездефіцитність бюджету НАК «Нафтогаз України».

М.АЗАРОВ прогнозує, що такий бюджет буде реалістичним, що дозволить стабілізувати економічну ситуацію в країні.