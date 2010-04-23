Дефіцит Держбюджету-2010 складе 5% ВВП

Уряд завершив розробку проекту закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради і громадськості.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання уряду.

"Після незначних уточнень і доповнень закон про бюджет на 2010 рік буде поданий до парламенту", - сказав М.Азаров.

Голова уряду висунув вимогу: під час доопрацювання проекту бюджету і податкових законів декриминализировать відповідальність за економічні правопорушення. "Завдання не в тому, щоб посадити за грати, а в тому, щоб сплата податків і штрафів, коли це визначено, була неминучою", - пояснив він.

М.Азаров також додав, що уряд врахує всі зауваження і доповнення членів Кабінету міністрів, які були висловлені під час змістовної дискусії на засіданні.

Парламент одержить проект 26 квітня Проект Державного бюджету України на 2010-й рік буде переданий на розгляд Верховної Ради у понеділок, 26 квітня.

Як повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні журналістам, проект Держбюджету на поточний рік подається з дефіцитом у 5% від ВВП.

При цьому Ф.Ярошенко відзначив, що ця цифра не враховує 30 млрд. грн., передбачених у документі на рекапитализацию банків у 2010-му році.

Крім того, Ф.Ярошенко повідомив, що дефіцит бюджету компанії «Нафтогаз України» в 2010-му році не перевищить 1%.