Азаров: парламент прийме Держбюджет-2010 наступного тижня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає, що наступного тижня парламент прийме Держбюджет на 2010 рік, в якому буде передбачено підвищення соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на ХІІ з`їзді Партії регіонів в Києві.

М.Азаров підкреслив, що сьогодні слід підготувати реальний і збалансований бюджет з дефіцитом не більш як 5%. Також, за його словами, уряд не має права знижувати соціальні стандарти.

«Навпаки, ми зобов`язані в бюджеті, якщо ми його приймемо наступного тижня, вже з 1 травня підняти нашим найбільш низькооплачуваним працівникам і пенсії, і зарплати. І ми це зробимо», - сказав прем`єр-міністр.

Також він відзначив, що Кабмін повинен передбачити у бюджеті виплату заборгованостей, які накопичилися унаслідок того, що попередній уряд не піднімав пенсії і зарплати, як це було передбачено законом.

Крім того, М.Азаров поскаржився присутнім на важке фінансове становище, в якому опинилася держава цього місяця. Зокрема, за його словами, у квітні Міністерству фінансів потрібно провести 18 млрд. грн. на поточні виплати. Також необхідно перерахувати 6 млрд. грн. боргу, накопиченого попереднім урядом, заплатити за газ за ціною приблизно 330 доларів за одну тисячу кубометрів. При цьому, відзначив М.Азаров, станом на 22 квітня до держбюджету надійшло майже 8 млрд. доходів. «І у нас залишилося 7 днів до кінця місяця, і це реальність, а не вигадка», - сказав прем`єр-міністр.