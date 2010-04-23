Курс НБУ на 26 квітня

19:29, 23 квітня 2010
Фінанси
0

Офіційний курс НБУ на 26.04.10100 USD – 792.5800 (23 квітня – 792.5800 ) 100 EUR – 1055.0032 (23 квітня – 1057.2225) 10 RUR – 2.7074 (23 квітня – 2.7209) Облікові курси банківських металів з 26.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 квітня-90690.97) 961 XAG 10 Срібло - 1417.93  (23 квітня-1425.06) 962XPT10Платина-137354.11(23 квітня- 138384.47) 964XPD10Паладій-44384.48(23 квітня- 44860.03 )  

Офіційний курс НБУ на 26.04.10

100 USD – 792.5800 (23 квітня – 792.5800 )

100 EUR – 1055.0032 (23 квітня – 1057.2225)

10 RUR – 2.7074 (23 квітня – 2.7209)

Облікові курси банківських металів з 26.04.10

за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 квітня-90690.97)

961 XAG 10 Срібло - 1417.93  (23 квітня-1425.06)

962XPT10Платина-137354.11(23 квітня- 138384.47)

964XPD10Паладій-44384.48(23 квітня- 44860.03 )

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter