Курс НБУ на 26 квітня

Офіційний курс НБУ на 26.04.10100 USD – 792.5800 (23 квітня – 792.5800 ) 100 EUR – 1055.0032 (23 квітня – 1057.2225) 10 RUR – 2.7074 (23 квітня – 2.7209) Облікові курси банківських металів з 26.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 квітня-90690.97) 961 XAG 10 Срібло - 1417.93 (23 квітня-1425.06) 962XPT10Платина-137354.11(23 квітня- 138384.47) 964XPD10Паладій-44384.48(23 квітня- 44860.03 )

Офіційний курс НБУ на 26.04.10 100 USD – 792.5800 (23 квітня – 792.5800 ) 100 EUR – 1055.0032 (23 квітня – 1057.2225) 10 RUR – 2.7074 (23 квітня – 2.7209) Облікові курси банківських металів з 26.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 квітня-90690.97) 961 XAG 10 Срібло - 1417.93 (23 квітня-1425.06) 962XPT10Платина-137354.11(23 квітня- 138384.47) 964XPD10Паладій-44384.48(23 квітня- 44860.03 )

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