Нацбанк підвищив курс гривні до євро

19:42, 23 квітня 2010
Фінанси
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Курс НБУ на 26 квітня 

Офіційний курс НБУ на 26.04.10

100 USD – 792.5800 (23 квітня – 792.5800 )

100 EUR – 1055.0032 (23 квітня – 1057.2225)

10 RUR – 2.7074 (23 квітня – 2.7209)

Облікові курси банківських металів з 26.04.10

за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 90354.12 (23 квітня-90690.97)

961 XAG 10 Срібло - 1417.93  (23 квітня-1425.06)

962XPT10Платина-137354.11(23 квітня- 138384.47)

964XPD10Паладій-44384.48(23 квітня- 44860.03 )

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