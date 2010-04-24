Азаров: Кошти МВФ не підуть для покриття дефіциту

Уряд України не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду, які планує отримати за новою програмою співпраці, для покриття бюджетного дефіциту, як це робив уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми від цього відмовилися. Ми зараз ведемо переговори з МВФ про позику на реформування нашої економіки", - заявив він.