Міжбанк відкрився на рівні 7,9200/7,9270 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,9200/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2725/0,2728, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5975/10,6105.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,3382/1,3384 (п`ятниця - 1,3262/64).

У п`ятницю, 23 квітня, Нацбанк вийшов на ринок з придбанням американської валюти за курсом – 7,9250.