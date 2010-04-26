У Раду подали проект бюджету-2010 з доходами 267,5 млрд.грн.

Кабінет міністрів України передав на розгляд у Верховну Раду законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн.

Документ розміщений на сайті Верховної Ради.

Витрати Держбюджету заплановані на рівні 323,556 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

План доходів від приватизації державного майна встановлений на рівні 10,263 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, станом на 31 грудня 2010 року, встановлений на рівні 308,316 млрд. грн.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 334,8 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 278,7 млрд. грн.), витрати – 397,8 млрд. грн. (в т.ч. загального фонду – 304,9 млрд. грн.).

Проект бюджету розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.