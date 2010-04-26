Євро стабілізувався після падіння до річного мінімуму

Євро стабілізувався у понеділок після того, як закриття коротких позицій після прохання Греції про фінансову допомогу, підштовхнуло єдину валюту до річного мінімуму. Про це повідомляє Рейтер.

Міністр фінансів Греції заявив в неділю, що екстрена допомога надійде саме вчасно, щоби запобігти першому дефолту єврозони за суверенним боргом, хоча з`явилися ознаки того, що вартість порятунку буде більша запланованих 45 мільярдів євро ($60 мільярдів).

Проте поки неясно, як скоро Греція зможе одержати цю допомогу, крім того, інвестори як і раніше бояться, що боргові проблеми можуть розповсюдитися на інші економіки єврозони, такі як Португалія і Іспанія. Проте, настрій на ринку дещо змінився, і з`явилася готовність до невеликого ризику в найближчій перспективі, говорять трейдери.

"Якщо залишити євро осторонь, вартість акцій і сировини поступово росте, і фінансові ринки в цілому, здається, поволі повертаються до ризикованої торгівлі", - сказав Акіра Хосино з Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ.

Євро торгується на рівні $1,3370 по відношенню до долара. У п`ятницю він впав до $1,3201, мінімальної відмітки з квітня 2009 року.