Середній курс долара в комбанках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол\л. Курс покупки/продажу не змінився в порівнянні з 25 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків по покупці долара коливаються в межах 7,87-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс покупки євро в українських банках підвищився на 0,7%, в порівнянні з 25 квітня, і сьогодні складає 10,51 грн./євро, продажі – на 0,5% – до 10,62 грн./євро. Пропозиції банків по покупці євро коливаються в межах 10,40-10,58 грн./євро, з продажу – в межах 10,57-10,70 грн./євро.

Курс покупки/продажу наявного рубля в комбанках, в порівнянні з 25 квітня, дещо підвищився і сьогодні складає 0,2649/0,2720 грн./рубль. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2700 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Середній курс покупки долара в банках Києва складає 7,91 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з покупки долара коливаються в межах 7,87-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс покупки євро в банках Києва підвищився на 0,5% відучора і сьогодні складає 10,52 грн./євро, продажі – на 0,3% – до 10,62 грн./еєвро. Пропозиції банків з покупки євро коливаються в межах 10,40-10,57 грн./євро, з продажу – в межах 10,57-10,70 грн./євро.

Курс покупки/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, в порівнянні з 25 квітня, трохи підвищився і сьогодні складає 0,2659/0,2722 грн./рубль. Пропозиції банків з покупки російської валюти коливаються в межах 0,2600-0,2705 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2710-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,40/10,62 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,94 грн., євро – 10,37/10,65 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,88/7,929 грн., євро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,2680/0,2740 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 26 квітня, складає: гривні до долара США – 7,9258, до євро – 10,550032, до російського рубаля – 0,27074.