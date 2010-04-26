Міжбанк: на 12:00 звузився спред

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9200/7,9270, на 12:00 звузився спред - 7,9235/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2728, на 12:00 ціни знизилися до 0,2723/0,2724. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 29,1022 (-0,1078).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3382/1,3384, а на 12:00 впали до 1,3325/1,3327. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5975/10,6105, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,5585/10,5650.