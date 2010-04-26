ЄБРР виділить Україні до 1,5 млрд. доларів

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий зберегти обсяги інвестування в Україну на рівні 2009-го року, тобто близько 1,1 млрд. євро або 1,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми готові інвестувати на рівні минулого року", - сказав Т. МІРОВ.

Зокрема, ЄБРР готовий підписати угоду про надання "Укравтодору" 200-250 млн. євро для будівництва дороги М06.

При цьому Т. МІРОВ підкреслив, що підписання проектів і вибірка коштів може початися тільки після рішення низки запитань. Серед них - корпоратизація ряду державних компаній, яким надають кошти ЄБРР, питання надання гарантій, особливо щодо проектів, які реалізують в муніципалітетах.

Також ЄБРР заявив про готовність надання грантів на підготовку спільних проектів. Щодо можливого фінансування модернізації української газотранспортної системи, Т. МІРОВ нагадав, що ЄБРР розглядає можливу участь в цьому проекті в обсягах 400-450 млн. доларів.

"Остаточного рішення ще немає, але ми думаємо, що це може бути на рівні 400-450 млн. доларів", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що необхідною умовою початку цього проекту спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями є реформування компаній у цьому секторі, підвищення їх транспарентності.

За офіційною інформацією, обсяг операцій бізнесу за весь час у проектах ЄБРР на кінець минулого року складає 4,8 мільярди євро. Три чверті цих коштів отримав приватний сектор. ЄБРР почав співпрацю з Україною у 1993 році. Минулого року річний обсяг операцій банку уперше перевищив півтора мільярда доларів.