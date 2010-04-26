Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9200/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9235/7,9255. До закриття торгів цінові рівні встановилися на позначці 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2728, до 12:00 ціни знизилися до 0,2723/0,2724. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2721/0,2722. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1110 (- 0,0990).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3382/1,3384, а до 14:45 знизилися до 1,3330/1,3332. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5975/10,6105, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5585/10,5650. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,5615/10,5670.