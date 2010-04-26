Експерт: вартість золота у найближчі роки буде зростати

Незважаючи на коливання ціни золота, що часом значно знижується, вартість дорогоцінного металу у найближчі роки буде підвищуватися.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир СКИДАН.

Він наголосив, що останнім часом видобуток золота підвищується, а самих запасів стає все менше. До того ж видобуток цього металу обходиться дуже дорого для золотодобувних компаній. При цьому попит на дорогоцінні метали у якості інвестицій залишається високим у зв`язку з побоюваннями щодо суверенних боргів багатьох країн, а також імовірності того, що стимулювання економіки та м`яка грошово-кредитна політика в ряді країн світу можуть рано чи пізно призвести до інфляції.

Як зазначив В.СКИДАН, ф`ючерси на золото минулого тижня виросли, тому що інвестори почали прихильніше ставитися до ризикованих активів на тлі ослаблення побоювань щодо можливих наслідків позову проти Goldman Sachs Group Inc, висунутого минулого тижня Комісією з цінних паперів і бірж США. Це підштовхнуло інвесторів знову відкривати раніше закриті позиції в золоті, у результаті чого зросли й інші метали.