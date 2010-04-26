Україна може отримати 19-20 млрд. доларів кредиту від МВФ

У рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, розрахованої на два з половиною роки, Україна може отримати 19-20 млрд. доларів.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО у Вашингтоні, де українська делегація брала участь у весняних зборах Всесвітнього банку і МВФ, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем'єра.

При цьому С. ТІГІПКО наголосив, що в нинішніх умовах Україна просто не має права не домовитися з МВФ про продовження співпраці за новою програмою. "Нам потрібна ця програма співпраці", - підкреслив він.

С. ТІГІПКО вважає, що повністю профінансувати бюджетний дефіцит у 2010 році без коштів МВФ Україні буде важко. При цьому він також наголосив, що нова програма співпраці з МВФ буде спрямована на підтримку зростання економіки країни.

Віце-прем'єр підкреслив, що 2009 рік для вітчизняної економіки був надзвичайно важким і закінчився падінням ВВП на 15% і зниженням надходжень до державного бюджету на 30%.

Коментуючи хід переговорів з МВФ, С. ТІГІПКО повідомив, що на цьому етапі узгоджують параметри бюджету на поточний рік. За його словами, під час переговорів українська делегація має намір відстояти і соціальну частину представленої програми.

Нагадаємо, раніше С. ТІГІПКО заявляв, що Україна планує попросити МВФ про надання кредиту у розмірі 12 млрд. дол. у рамках нової програми співпраці терміном на два з половиною роки. За його словами, українська влада розраховує досягти згоди за новою програмою на початку травня і отримати перший транш уже в червні поточного року.

Довідка УНІАН. Обсяг діючої дворічної програми stand - by для України, початої в листопаді 2008 року, складає 16,4 млрд. дол., з яких понад 11 млрд. дол. виділили трьома траншами. Четвертий транш у 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала отримати в листопаді 2009 року, проте, він так і не був наданий у зв'язку з політичною нестабільністю в країні і відсутністю державного бюджету на 2010 рік.

Місія МВФ з 24 березня до 2 квітня була в Україні, де проводила переговори з українською владою про продовження співпраці.