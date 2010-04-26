З другого півріччя валютний збір відмінять?

Кабінет міністрів України пропонує з другого півріччя цього року відмінити збір з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. Про це йде мова в представленні до законопроекту "Про Державний бюджет України на 2010 рік", оприлюднений на сайті Верховної Ради.

"З другого півріччя 2010 року пропонують скасувати збір з купівлі-продажу іноземної валюти, ставка якого в першому півріччі складає 0,5% ", - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, пенсійний збір був введений як тимчасовий захід у 1998 році з метою погашення заборгованості з виплати пенсій. Упродовж останніх років в законі про Державний бюджет передбачали зниження ставки пенсійного збору - з 1,5% до 1,3% у 2006 році, з 1,3% до 1% у 2007 році, з 1% до 0,5% у 2008 році і до 0,2% - у 2009 році.

У зв'язку з тим, що на початок цього року держбюджет України ще не було прийнято, Пенсійний фонд (ПФ) надіслав в Кабінет міністрів лист щодо ставки збору в ПФ з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти, у якому вказувалося, що цей збір у 2010 році повинен складати 0,5%.

Зокрема, на думку ПФ, це рішення засноване на тому, що Законом "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", ставка збору з 2008 року встановлюється у розмірі 0,5%. Водночас зниження збору до 0,2% було передбачене тільки в бюджеті на 2009 рік, таким чином, ставка збору (0,5%) повинна грунтуватися на нормах Закону "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування".