Кабмін планує надати держгарантії за кредитами на 45 млрд. грн.

Уряд планує в поточному році надати державні гарантії щодо виконання боргових зобов'язань за позиками підприємствам державного сектора економіки на суму 45 млрд. грн.

Це передбачено проектом Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (№6000 від 23 квітня т.г.), розміщений на сайті Верховної Ради.

Зокрема у поточному році планують надати держгарантії за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг України (за позиками, зобов'язаннями з оплати введених інвесторами в дію об'єктів і за договорами концесії), і Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу на проведення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату, а також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення і реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, у тому числі, імпортозамінюючих та експортноорієнтованих галузей.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України передав на розгляд у Верховну Раду законопроект "Про Державний бюджет України на 2010 рік", у якому прибутки заплановані на рівні 267,452 млрд. грн. у тому числі прибутки загального фонду - 218,691 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановані на рівні 323,556 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду - 244,027 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету пропонують встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема, у загальному фонді - 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.