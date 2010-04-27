Путін говорить про масштабні проекти співпраці з Україною

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН вже сьогодні готовий запропонувати Україні масштабні проекти зі співпраці в одній із провідних галузей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на початку зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ми готові зараз, у ході нашої бесіди, а потім і з Президентом (Віктором ЯНУКОВИЧЕМ - УНІАН), зробити певні масштабні пропозиції щодо спільної роботи і щодо взаємної кооперації в одній із провідних галузей», - сказав В. ПУТІН.

При цьому він не уточнив перед журналістами, про яку саме галузь ідеться.

В. ПУТІН також нагадав, що цього тижня відбудеться засідання міжурядового українсько-російського комітету з економічної співпраці, і на сьогоднішній зустрічі з прем`єр-міністром України буде обговорюватися, у тому числі, і порядок денний цього заходу.

«Мені б хотілося разом з вами подивитися на порядок денний нашої майбутньої вже великої роботи і, більше того, хотілося б доповісти президенту про наші плани», - сказав В. ПУТІН.

У свою чергу М. АЗАРОВ зазначив, що в урядів обох країн накопичилося чимало ще невирішених питань, які потрібно вирішувати. «Значну частину питань нам вдалося вже вирішити з урахуванням взаємної вигоди і взаємного інтересу, але, тим не менше, ще є ряд проблем, про які треба переговорити і обговорити. Тому ми вітаємо ваш приїзд. Ми завжди раді вас бачити. І вас, і ваших колег», - сказав М. АЗАРОВ.

Після коротких заяв прем`єр-міністри України і Росії продовжили зустріч делегацій у закритому режимі.

З російської сторони у переговорах також бере участь віце-прем`єр Ігор СЄЧІН, з української сторони - віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО і міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО.