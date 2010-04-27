Українські банки починають виходити з кризи

09:15, 27 квітня 2010
Фінанси
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Фінансові показники покращуються

Українські банки починають виходити з кризи, про що свідчать їх фінансові показники за перший квартал 2010 року.

Таку думку висловила у коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона підкреслила, що найбільші банки відновлюються, і більшість з них знову стає прибутковими за рахунок отримання відсоткових доходів. Установи знизили відрахування у резерви і відсоткові ставки за депозитами. Причин для погіршення показників немає, і банки готуються до кредитування з другої половини поточного року.

За словами Н.СИНЯВСЬКОЇ, це зумовлено тим, що основні збитки вже одержано, резерви сформовано і банки сподіваються на поліпшення показників. При цьому очікується активізація кредитування. У першу чергу кредитуватимуться підприємства, які пережили кризу і сформували позитивну кредитну історію, а зниження выдсоткових ставок по депозитах дасть можливість знизити кредитні ставки, що дасть можливість одержати позики компаніям, які не могли собі цього дозволити минулого року.

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