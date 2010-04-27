Експерт: українські банки починають виходити з кризи

Українські банки починають виходити з кризи, про що свідчать їхні фінансові показники за перший квартал 2010 року.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Вона підкреслила, що найкрупніші банки відновлюються, і більшість із них знову стають прибутковими за рахунок отримання відсоткових доходів. Установи знизили відрахування в резерви та процентні ставки за депозитами. Причин для погіршення показників немає, і банки готуються до кредитування з другої половини поточного року.

За словами Н.СИНЯВСЬКОЇ, це зумовлено тим, що основні збитки вже отримані, резерви сформовані, і банки сподіваються на поліпшення показників. При цьому очікується активізація кредитування. У першу чергу будуть кредитуватися підприємства, що пережили кризу і сформували позитивну кредитну історію, а зниження процентних ставок за депозитами дасть можливість знизити кредитні ставки, що дозволить отримати позики компаніям, які не могли собі дозволити їх у минулому році.