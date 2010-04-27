Акції Citigroup продадуть

Міністерство фінансів США починає продаж приналежних державі 7,7 млрд. акцій Citigroup.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на відповідну заяву американського Мінфіну.

У заяві говориться, що Міністерство фінансів США доручило Morgan Stanley продати до 1,5 млрд. звичайних акцій Citigroup.

Американський Мінфін також повідомив, що має намір доручити Morgan Stanley і продаж залишку акцій після реалізації початкового обсягу.

Уряду США належать 27% акцій Citigroup, які він отримав в обмін на допомогу в розмірі 45 млрд. доларів у 2008 і 2009 роках.

Citi повернув 20 млрд. доларів у вигляді привілейованих акцій, однак решта 25 млрд. доларів були у 2009 році конвертовані у звичайні акції банку.

До 17.31 акції Citigroup впали на 1,7 відсотка до 4,77 долара, інформує агентство. Якщо державі вдасться продати акції за такою ціною, вона зуміє заробити на продажу близько 12 млрд. доларів, оскільки придбала їх за ціною 3,25 долара за акцію.