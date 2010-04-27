Експерт: ставки за всіма банківськими внесками знизилися

Ставки за всіма банківськими внесками за минулий тиждень знизилися, незалежно від терміну розміщення і типу валюти.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, в період з 19 по 23 квітня 2010 року збереглася тенденція до зниження процентних ставок за внесками фізичних осіб. Так, за внесками в гривні середня ставка на термін 1 місяць і 3 місяці впала на 0,65 пункту, на 6 і 12 місяців - на 0,36 пункту. На кінець минулого тижня встановилися такі процентні ставки за депозитами в гривні: на 1 місяць – від 10 до 17% річних; на 3 місяці – від 15 до 18,5%; на 6 місяців – від 16 до 20%; на 12 місяців – від 15,3 до 20,75%.

Як відзначила Н.СИНЯВСЬКАЯ, за внесками в іноземній валюті на термін 1 місяць і 3 місяці, середня ставка впала на 0,35 пункту в доларах США і на 0,42 пункту - в євро, на термін 6 місяць і 12 місяця середня ставка впала на 0,21 пункту в доларах США і на 0,46 пункту - в євро. Ставки за внесками в доларах США наступні: на 1 місяць – від 4 до 9% річних; на 3 місяці – від 5 до 10,6%; на 6 місяців – від 5,5 до 11,25%; на 12 місяців – від 6 до 12%. За депозитами в євровалюті процентні ставки знаходяться в таких межах: за внесками на термін 1 місяць – від 2,5 до 9% річних; на 3 місяці – від 2,25 до 10,25%; на 6 місяців – від 2,5 до 11%; на 12 місяців – від 2,5% до 11,5%.

На думку експерта, на тенденцію до зниження процентних ставок за всіма внесками, незалежно від терміну розміщення і типу валюти, впливає як стабілізація ситуації на ринку депозитів фізичних осіб, так і необхідність зниження вартості ресурсів, які привертаються, - для цілей кредитування, повернення до якого стає все більш актуальним для банків.