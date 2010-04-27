Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2010 рік

Верховна Рада України одним голосуванням - у першому читанні та в цілому – ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 245 із 246 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не реєструвалися депутати від НУ-НС і БЮТ, окрім тих, які входять до складу коаліції.

Проект держбюджету представили міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО та голова Бюджетного комітету ВР Микола ДЕРКАЧ.

Під час розгляду питання усі члени уряду слухали виступи, стоячи.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН перебуває на своєму робочому місці, у президії, а троє охоронців тримають над ним три парасолі.

Президія ВР закидана яйцями. Багато народних депутатів закривають носи хусточками, оскільки у сесійній залі відчувається запах диму після запуску кількох димових шашок.