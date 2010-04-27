Міжбанк відкрився на рівні 7,9215/7,9270 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9215/7,9270 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту склали 0,2725/0,2727, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5740/10,5855. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3350/1,3352 (понеділок – 1,3382/1,3384).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з покупкою американської валюти за курсом 7,9250.