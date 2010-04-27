У травні розпочнеться аудит фінансових дій уряду Тимошенко

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в травні до України прибуде група аудиторів для розслідування фінансових порушень попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні у парламенті після ратифікації українсько-російського договору і ухвалення Державного бюджету на 2010 рік.

«Ми сподіваємося, що вже з початку травня серйозна група слідчих і аудиторів розпочне роботу, а розслідувати, підкреслюю – ця зграя у своїй безкарності не має собі рівних. Вони вважали, що бюджет і країна віддані їм на пограбування», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр уточнив, що на даний час уряд веде переговори з різними міжнародними організаціями, які спеціалізуються на фінансових розслідуваннях.

Прем`єр-міністр також звинувачує опозицію в брехні про наміри влади України передати Росії ГТС й атомну енергетику.

«Це так звана опозиція придумала формулу 450 доларів на 1000 кубометрів плюс безправна кабальна угода з Росією. А зараз півтора місяці нова влада на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ б`ється, щоб відмінити це. Хто продав національні інтереси, коли підписали 19 січня угоду про постачання газу в 2009-му році?», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, опозиція на чолі з Ю.ТИМОШЕНКО не здатна ні на що крім брехні. «Ну що ще опозиція робитиме? Як завжди брехати – це її найкращий інструмент. Я навіть коментувати цю нісенітницю не хочу», - наголосив він.

М.АЗАРОВ також сказав, що влада на будь-яку силу відповідатиме силовими діями. «Ми готові до діалогу, але діалог повинен бути не такий. Ми вже говорили, що на силу, ми можемо відповісти силою, але ніколи першими цю силу не застосуємо. Але якщо хтось спробує діяти з нами мовою сили, то він одержить відповідь цілком адекватну і жорстку застосуванню сили, яку ми відчуємо», - заявив М.АЗАРОВ.