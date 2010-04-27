Експерт: банки збільшують пропозиції за кредитами

Банки поступово збільшують пропозиції пз кредитування населення, що дає надію на відновлення активного кредитування.

Про це сказала в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, «хоча на ринку кредитування фізичних осіб відносне затишшя, сказати, що ринок завмер, не можна».

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, за автокредитами середня ставка зараз складає 26-27% річних, терміни кредитування на автомобілі іноземного виробництва – 5-7 років, вітчизняного – 3-5 років, розмір авансового платежу, як і раніше, складає 30% від вартості автомобіля.

За інформацією експерта, за кредитами на споживчі цілі умови такі: під заставу нерухомості на строк до 5 років в розмірі, що не перевищує 50-60% від вартості застави, в середньому під 30% річних; під заставу депозиту на термін дії депозиту, під ставку 4-6% річних до ставки депозиту; кредитування учасників власних зарплатних проектів на термін 1-3 року у розмірі 3-5 окладів – під реальну ставку 36-45% річних.

Н.СИНЯВСЬКА відзначила, що за іпотечними кредитами умови у даний час не міняються: процентна ставка – 23,59-29,4% річних, найбільший термін кредитування, який часто зустрічається – 1-5 років з авансовим внеском не менше 30% від вартості нерухомості.