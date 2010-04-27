Держбюджет виконано з дефіцитом 5,5 млрд. грн.

Державний бюджет України у I кварталі 2010 року (за оперативними даними) виконано з дефіцитом 5,5 млрд. грн. Про це йдеться у супровідних документах до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», оприлюднених на сайті Верховної Ради.

«За оперативними даними, Державний бюджет за I квартал 2010 року виконано з дефіцитом у сумі 5,5 млрд. гривень. Загальний фонд Держбюджету за січень-березень 2010 року було виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд. грн., що на 1,5 млрд. грн. більше, ніж дефіцит за I квартал 2009 року», - йдеться у документі.

За оперативними даними Державного казначейства України, доходи Держбюджету в І кварталі п.р. становили 51,7 млрд. грн., в т.ч. до загального фонду – 39 млрд. грн.

Касові витрати Держбюджету за січень-березень 2010 року становили 57,4 млрд. грн., касові витрати загального фонду - 45,1 млрд. грн.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

У проекті документа, повний текст якого було оприлюднено на сайті парламенту за день до ухвалення, визначено доходи Держбюджету на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановано на рівні 323,556 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.