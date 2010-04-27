Міжбанк: на 12:00 котирування склали 7,9230/7,9250 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9215/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2727, до 12:00 ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль знизився і до 12:00 встановився на рівні 29,0548 (-0,0562).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3350/1,3352, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5740/10,5855, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5800/10,5880.