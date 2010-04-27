Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування дивідендів

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо оподаткування дивідендів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 241 народний депутат з 244 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, якими передбачається ведення окремого обліку доходів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під їхнім контролем.

Крім того, передбачається невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів-юридичних осіб, крім нерезидентів, що мають офшорний статус, до складу валового доходу та звільнення від сплати авансового внеску, у разі виплати дивідендів у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату.