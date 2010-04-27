Експерт: у Європі продовжуються проблеми через держборг Греції

У Європі в даний час продовжуються проблеми через державний борг Греції.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин ЛИТВИН.

Він повідомив, що прибутковість грецьких єврооблігацій на довгому кінці кривої вчора дійшла до 10%, що вказує на погіршення настроїв інвесторів, не зважаючи на постійні запевнення офіційних осіб Греції і Європейського Союзу, що ніякого дефолту і ніякої реструктуризації не буде.

За словами К.ЛИТВИНА, інвестори хвилюються, яким чином Греція платитиме за своїми борговими зобов`язаннями через 10 років при дефіциті бюджету у 14%. Причому дефіцит бюджету показує тенденції до збільшення. На цьому фоні євро знаходиться під сильним тиском, і обсяг коротких позицій по євро зараз знаходиться біля рекордних рівнів.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня країни-члени зони євро схвалили заяву на підтримку Греції, в якій заявили, зокрема, про готовність надати Греції до 30 млрд. євро у вигляді двосторонніх кредитів протягом цього року.

Заявою також передбачається можливість створення програми допомоги, розрахованої на 3 роки.

26 березня лідери країн-членів зони євро домовилися сформувати пакет допомоги Греції спільно з МВФ для підтримки стабільності євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету 12,7% ВВП. У середині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 році на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки і фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.