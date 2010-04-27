У бюджеті-2010 немає соціальних обіцянок Януковича

Опозиційний уряд вважає ухвалення провладними парламентськими силами державного бюджету на 2010 рік злочином проти народу України. Про це заявив міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, держбюджет-2010, розроблений урядом Миколи АЗАРОВА, є антисоціальним і не виконує жодної обіцянки Віктора ЯНУКОВИЧА перед громадянами. «Ми вивчили бюджет-2010 і не знайшли у ньому жодного виконання соціальних обіцянок, які В.ЯНУКОВИЧ давав на виборах», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, цей бюджет не враховує чесного і повного виконання закону про підвищення соціальних стандартів, відповідно до якого уряд Н.АЗАРОВА раніше обіцяв перерахувати всі заробітні плати, всі пенсії, всі соціальні допомоги малозабезпеченим, пільги і тому подібне.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, у бюджеті також закладена набагато менше сума коштів, необхідних для виконання соціальних витрат: «Для виконання всіх соціальних зобов`язань в бюджеті необхідно було закладати на соціальні витрати не 22 млрд. грн., а 70 млрд. грн.».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також відзначив, що при детальному вивченні бюджету очевидними стають маніпуляції з єдиною тарифною сіткою: «У бюджеті записано, що вона повинна індексуватися, а яким чином і хто її індексуватиме, не зрозуміло».

Міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду нагадав, що згідно закону про оплату праці, заробітна плата і посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки повинен бути не менше мінімальної зарплати. Так, наприклад, якщо зараз посадовий оклад працівника першого тарифного розряду розраховується з розрахунку 545 грн. в місяць, у той час, як мінімальна зарплата складає вже 884 грн., а фактичний мінімальний прожитковий рівень, менше якого не може бути мінімальна заробітна плата, за цінами березня склав вже 977 грн.

«Ось за рахунок цього вони не обчислюють всі заробітні плати з відповідним коефіцієнтом по всій піраміді тарифної сітки, тобто іншими словами, це зрівняйлівка, при якій на кінець року і прибиральниця в лікарні, і кваліфікований лікар матимуть фактично одну заробітну плату», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Депутат також відзначив, що в бюджеті не закладено підвищення суми допомоги малозабезпеченим сім`ям, а також стипендій; закладена значно менше сума допомоги ветеранам війни і учасникам бойових дій, аніж це передбачав уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

«Наприклад, ветерани й інваліди війни одержать у п`ять разів менше, аніж їм призначив уряд Ю.Тимошенко, зокрема ця сума зменшена з 5180 до 1000 грн. - це такий подарунок до 9 Травня буде ветеранам», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За словами міністра опозиційного уряду, у цьому бюджеті також не передбачено підвищення удвічі допомоги при народженні дитини, не закладена сума на виплату допомоги сім`ям на виховання дітей у віці від 13 до 18 років, як це під час виборів обіцяв В.ЯНУКОВИЧ - по 500 грн. на кожну сім`ю. У той же час, передбачається підвищення пенсійного віку на 5 років і обмеження виплат працюючим пенсіонерам.

А.Павловський повідомив, що опозиційний уряд розробить відповідні законопроекти щодо внесення змін до бюджету-2010, спрямовані на поліпшення життя громадян і вноситиме їх на розгляд Верховної Ради України.