Британський Lloyds вийшов на рівень прибутковості

Lloyds Banking Group Plc, найбільший іпотечний кредитор Великобританії, заявив сьогодні про те, що в I кварталі 2010 р. він повернувся на рівень прибутковості вперше з 2008 р. на тлі падіння кількості кредитних неповернень і поліпшення загального стану економіки, повідомляє k2kapital.

Банк відзначив значне зростання доходів і процентної маржі в I кварталі. "Грунтуючись на поточних прогнозах і позиціях регуляторів, можна припустити, що позитивні тренди будуть продовжені – це дозволить нам завершити перше півріччя і весь рік з прибутком", - наголошується в заяві банку. Банк ще раз підтвердив свій цільовий рівень по прибутку на 2010 р. у розмірі 2 млрд. фунтів стерлінгів ($3,1 млрд.).

У минулому році збитки банку склали 6,3 млрд. фунтів.

Lloyds на 41% належить уряду Великобританії, за допомогою якого банківська група змогла уникнути процедури банкрутства.