Золото помірно дорожчає

Золото на торгах у вівторок трохи росте в ціні на тлі проблеми суверенного боргу Греції, яка стимулює попит на дорогоцінний метал як актив-притулок, повідомляє агентство Bloomberg.

Червневий ф'ючерс на золото в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі подорожчав менш ніж на 0,1% - до 1154,8 долара за тройську унцію. Спотова ціна на золото за підсумками торгів в Гонконгу трохи знизилася - до 1154,5-1155,5 проти 1155-1156 доларів за унцію. Раніше в ході торгів ціна на золото з негайним постачанням піднімалася до 1157 доларів за унцію.

"Вартість золота підвищувалася майже до 1160 доларів за унцію на тлі незрозумілої ситуації з фінансами Греції, - каже аналітик Commerzbank AG Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg). - Таким чином, золото знову демонструє свою привабливість як актив-притулок".

Валютний ринок у вівторок значно не вплинув на динаміку вартості золота. Долар подорожчав до євро до 1,3349 долара за євро проти 1,3368 долара за євро. В цілому, курс долара до кошика шести валют країн - основних торговельних партнерів США знизився на 0,01% - до 81,48 пункту.

Під час кризи в економіці золото набуває особливої популярності у інвесторів, які розглядають його як надійнішу альтернативу нестабільним валютам і схильним до серйозних коливаннь акціям компаній. У більшості випадків золото в період нестабільності в глобальній економіці допомагає інвесторам не лише зберегти вільні грошові кошти, але і примножити їх.