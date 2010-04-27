Міжбанк закрився ростом долара

Сьогодні на українському на міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9215/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9250. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 7,9240/7,9250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2725/0,2727, до закриття ціни знизилися до 0,2723/0,2724. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1425 (+0,0315).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3350/1,3352, а до 14:45 знизилися до 1,3308/1,3310. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5740/10,5855, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,5800/10,5880. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали 10,5440/10,5495.